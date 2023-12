Lega e Udc Empoli non vogliono Simone Campinoti candidato sindaco del centrodestra

Veto incrociato da parte di due partiti del centrodestra empolese su Simone Campinoti. L'imprenditore empolese ha avuto il niet in due note stampa. Il veto più forte da parte dell' Udc, più sfumata la Lega che comunque chiede un nome di esperienza, che può collimare con quello di Andrea Poggianti di Fratelli d'Italia, anche se il nome ufficiale portato al tavolo è di una terza persona.

L'Udc, con un comunicato a firma Enrico Becattini, commissario regionale, esclude l'appoggio a Simone Campinoti come candidato sindaco del centrodestra: "Il coordinamento Regionale UDC in relazione alla scelta del candidato Sindaco per il comune di Empoli auspica un nome condiviso all'interno della coalizione. Non abbiamo preclusioni su nessun candidato, neanche all’ipotesi di un Andrea Poggianti bis, ma vogliamo che il candidato sia espressione di un accordo tra le parti che da anni lavorano per Empoli. Siamo lieti di poter dialogare anche con altre forze di centro per poter dare il cambiamento che la nostra città merita. Escludiamo però una convergenza su Simone Campinoti anche per evitare il fallimento di un "Damasco Morelli bis".

Così si è espressa la segretaria della Lega di Empoli Tiziana Bianconi, facendo il nome del segretario Udc locale Antonio Bossa come candidato sindaco della coalizione di centrodestra: "C'è un tavolo provinciale con un'evoluzione in fieri. Ogni decisione verrà comunicata al tavolo provinciale, anche la nostra posizione Lega Empoli è stata espressa. La Lega è parte attiva, non stiamo a guardare, abbiamo un nostro progetto nella città. Siamo nella coalizione, in modo particolare con l'Udc abbiamo stretto un'alleanza. Antonio Bossa dell'Udc Empoli è stata la nostra proposta. È giusto che tutto esca per il centrodestra organizzato. Sui 34 comuni di Firenze e provincia dobbiamo aspettare la volontà del tavolo di coalizione. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con il segretario provinciale Bussolin. Siamo attivi e coerenti. Come segretario comunale ribadisco che l'obiettivo è una candidatura seria e di alto profilo, che abbia esperienza sul territorio, per dare lustro a Empoli".