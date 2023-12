Crea maglie false di Inter, Fiorentina e altre squadre: denunciato

Maglie e felpe di Fiorentina, Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli. Divise che rimandavano alle finali di Champions e di Conference League con le squadre italiane protagoniste. Tutto però era falso, creato in un laboratorio alla periferia di Firenze e, curiosamente, a non lontano dal centro tecnico federale.

A Firenze, in zona Coverciano, la guardia di finanza ha smantellato un garage in cui venivano prodotti articoli sportivi contraffatti, i quali venivano poi venduti online. Sono stati sequestrati moltissimi capi, si parla di centinaia di pezzi. Il titolare dell'attività è stato denunciato e le fiamme gialle stanno indagando per ricostruire i compensi incassati in nero.