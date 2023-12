Monterappoli, il cimitero sarà ampliato e ristrutturato

Ampliamento e ristrutturazione per il cimitero di Monterappoli: è stato affidato il servizio di aggiornamento dello studio di fattibilità e di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, comprensiva di coordinamento della sicurezza, allo studio dell’ingegnere Maddalena Mori con studio in piazza Guido Guerra a Empoli.



Nel corso della seduta consiliare del 29 novembre 2023 sono state approvate a maggioranza anche le variazioni assunte dalla Giunta con i poteri del Consiglio per motivi urgenti che riguardavano, fra l'altro, i lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero di Monterappoli, precedentemente finanziate con proventi da alienazioni, per affidare celermente la progettazione definitiva ed esecutiva per l’ampliamento del cimitero.



Un intervento di riqualificazione e recupero delle strutture esistenti del cimitero che vedrà la realizzazione di una nuova cappella a completamento dell’angolo nord fra le due strutture perimetrali formate da singole cappelle.



L’opera è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025. L’importo delle lavorazioni è di 150mila euro.



«Lavori importanti per Monterappoli che garantiranno decoro ed efficienza del servizio cimiteriale che a Empoli è diffuso in tutte le frazioni - afferma il vice sindaco, Fabio Barsottini -. Anche questo è uno di quegli impegni presi in occasione delle assemblee cittadine di cui siamo felici di dare seguito».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa