Palaia entra nell'associazione tartufai Sanminiatesi: "Rafforzerà l'identità del territorio"

L'Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi ha inteso intraprendere una azione incisiva di collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio di produzione del tartufo bianco delle colline sanminiatesi, proponendo loro l'adesione formale all'associazione in qualità di socio affiliato che, in base alle norme statutarie, risulta a titolo completamente gratuito. Il Comune di Palaia ha inteso accogliere questa proposta ed in tal senso lo scorso 21 dicembre al Sindaco Marco Gherardini ne è stato consegnato l'attestato da parte di Renato Battini e Andrea Acciai, rispettivamente Presidente e Vice dell'Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi.

Il Sindaco Gherardini ha evidenziato: "Il tartufo, specie il bianco, rappresenta un prodotto prezioso, un valore aggiunto del nostro territorio legato in maniera importante ai prodotti dell'agroalimentare, vino e non solo, e di riflesso ampiamente collegato al turismo enogastronomico. Per quest'ultimo aspetto come amministrazione già da tempo stiamo sostenendo iniziative, anche con il sostegno dell'ambito turistico Terre di Pisa, in grado di contribuire a valorizzare in modo sinergico la molteplicità delle risorse legate alla storia, all'arte alla cultura di Palaia. Ringrazio l'Associazione Tartufai Colline Sanminiatesi per il lavoro che stanno svolgendo sul territorio comunale con le loro tartufaie controllate, sia per l'azione a carattere sociale che di recupero in maniera produttiva di aree marginali in chiave di sostenibilità ambientale, e soprattutto per la loro proposta di inserimento nella base sociale come affiliati. Averla accolta significherà per il Comune rafforzare la collaborazione già esistente sia in merito allo svolgimento delle manifestazioni sul tartufo tradizionali che per sviluppare progetti in grado di ottimizzare e incrementare le risorse disponibili in base alla normativa regionale, sostenere la crescita sociale, economica e anche culturale della nostra comunità. Il significato è ancora superiore se pensiamo alle potenzialità che ci verranno offerte tramite la nascita del Distretto Rurale della Valdera e del Valdarno Inferiore".

Soddisfazione è espressa anche dal Presidente dell'Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, Renato Battini, che rileva: "Siamo molto soddisfatti dell'ingresso del Comune di Palaia come socio affiliato, decisione assunta unanimemente dal nostro consiglio, ulteriore conferma di come rappresentiamo una delle più importanti realtà associative sia a livello regionale che nazionale, se non la più importante. Questo porterà a sviluppi positivi sul piano della collaborazione, contribuirà a rafforzare l'identità del territorio anche grazie al nostro marchio, registrato da oltre un decennio, che simboleggia il tartufo bianco delle colline sanminiatesi come prodotto di assoluta eccellenza a livello internazionale. Sicuramente servirà a far conoscere ulteriormente il recente riconoscimento dato dall'Unesco alla cerca e cavatura del tartufo come patrimonio immateriale dell'umanità, promosso dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo alla quale aderisce il Comune di Palaia e sostenuto anche dalla nostra associazione".

La consegna dell'attestato di Socio Affiliato al Sindaco di Palaia, Marco Gherardini, da parte del Presidente dell'Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, Renato Battini, e del Vice Presidente, Andrea Acciai.

Fonte: Comune di Palaia