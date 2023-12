Pisa, deviazioni linee bus TPL per lungarni chiusi a capodanno

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni legate a San Silvestro a Pisa verranno chiusi al traffico veicolare Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, lungarno Galilei e lungarno Gambacorti, quindi cambieranno percorsi alcune Linee bus TPL gestito da Autolinee Toscane dalle ore 17.00 di domenica 31 dicembre 2023 alle ore alle ore 10.00 di lunedì 1° gennaio 2024 .

Nel dettaglio:

Linee LAM VERDE, 2, 4 “tratta STAZIONE → PISA NORD” Da Stazione FS destra viale Bonaini (NO VIA CRISPI) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, sinistra Lungarno Fibonacci, destra ponte Della Fortezza, prosecuzione su via Santa Marta, percorso regolare.

Linea 5 “tratta STAZIONE → CEP” Da Stazione FS sinistra via Battisti (NO VIALE BONAINI) via Pellico, via Crispi, ponte Solferino, percorso regolare.

Linee LAM ROSSA, 5 “tratta VIA BONANNO → STAZIONE” Percorso regolare fino a piazza Solferino, prosecuzione su Ponte Solferino (NO LUNGARNO PACINOTTI) destra Lungarno Sonnino, via Stampace, via Bixio, via Pellico, percorso regolare.

Linea 13 “tratta STAZIONE → CISANELLO” Da Stazione FS destra viale Bonaini (NO VIA CRISPI) piazza Guerrazzi, via Da Sangallo, sinistra Lungarno Fibonacci, destra ponte Della Fortezza, destra Lungarno Buozzi, sinistra via Del Borghetto, percorso regolare.

Linea 14 “tratta CISANELLO → STAZIONE” Percorso regolare da via Garibaldi a via Santa Marta fino all’intersezione con ponte Della Fortezza, sinistra lungarno Buozzi (NO PONTE FORTEZZA) destra ponte Della Vittoria, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.

Linea 2 “tratta PORTA A LUCCA → STAZIONE” Percorso regolare su via Battelli fino all’intersezione con via San Francesco, sinistra via Don Bosco (NO SAN FRANCESCO) destra via Galdi, destra via Garibaldi, sinistra via Santa Marta, sinistra lungarno Buozzi, destra ponte Della Vittoria, prosecuzione su via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.

Linee LAM VERDE, 4 “tratta PISA NORD → STAZIONE” Percorso regolare su largo San Zeno con prosecuzione su via Veneto (NO VIA SAN ZENO NO BUONARROTI) destra via Battelli, sinistra via Don Bosco (NO SAN FRANCESCO) destra via Galdi, destra via Garibaldi, sinistra via Santa Marta, sinistra lungarno Buozzi, destra ponte Della Vittoria, prosecuzione su via Benedetto Croce, piazza Vittorio Emanuele II, via Pellico, percorso regolare.