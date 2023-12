Pontedera, linee bus deviate per Capodanno in piazza: ecco cosa cambia

Autolinee Toscane informa che, per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “Capodanno in Piazza” a Pontedera PI saranno attuati provvedimenti alla circolazione, tra i quali la chiusura di piazza Martiri Della Libertà, pertanto, dalle ore 13.00 fino al termine dell’arco orario di servizio di domenica 31 dicembre 2023 , verranno attuate le seguenti deviazioni di percorso:

Linee provenienti da via Delle Colline → percorso regolare su via delle Colline fino all’intersezione con via Matteotti, prosecuzione su via Veneto (NO PONTE NAPOLEONICO) sinistra via Tosco Romagnola, sinistra via Pisana, autostazione.

Linee provenienti da via Vittorio Veneto (Stadio) → percorso regolare su via Veneto fino all’intersezione con via Tosco Romagnola, destra via Tosco Romagnola (NO PONTE NAPOLEONICO) sinistra via Pisana, autostazione.

Linee provenienti da via Tosco Romagnola Est (La Rotta) → percorso regolare su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria di intersezione con via Veneto, prosecuzione su via Tosco Romagnola (NO VIALE ITALIA – NO PONTE NAPOLEONICO) sinistra via Pisana, autostazione.

Linee provenienti da viale Italia → percorso regolare su viale Italia fino al semaforo di intersezione con ponte Napoleonico, destra via Veneto (NO PONTE NAPOLEONICO) sinistra via Tosco Romagnola sinistra via Pisana, via Carducci, Stazione, via Leopardi, via Belfiore, percorso regolare.