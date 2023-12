“Questo?...L’ho fatto io!”. Mercatale accoglie l’Epifania degli artisti improvvisati

Si definiscono ‘artisti improvvisati’ e sono un gruppo di hobbisti che amano creare, inventare, costruire oggetti di uso quotidiano e manufatti artistici. Com’era solito fare nel rispetto delle tradizioni e delle culture del passato, in una terra, il Chianti, che si è plasmata nel tempo grazie alle virtù e ai saperi del mondo rurale e dell’artigianato locale. Nei primi giorni del 2024 il Centro Lotti di Mercatale Val di Pesa accoglierà la seconda edizione della mostra estemporanea “Questo?... L’ho fatto io”, nata per iniziativa di un gruppo di appassionati.

Patrocinata dal Comune di San Casciano, l’iniziativa chiuderà le festività natalizie con un evento, in programma dal 5 al 7 gennaio, che mette in campo i talenti di casa e la partecipazione di decine di cittadine e cittadini artisti per passione. In mostra ci saranno i manufatti di una ventina di persone, residenti nel territorio comunale, frutto dell’ingegno e della creatività, oggetti realizzati rigorosamente a mano in terracotta e impiegando tecniche diverse tra cui l’intaglio, la scultura, la tornitura del legno, la coltelleria, l’uncinetto e la pittura.

All’evento espositivo è connessa una lotteria il cui ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Mercatale. I premi consistono in buoni spesa offerti dagli esercizi commerciali della frazione. Realizzata in collaborazione con la Pro Loco, la Misericordia, la Casa del Popolo e il Circolo Mcl di Mercatale, la mostra aprirà i battenti venerdì 5 alle ore 15.30. Al taglio del nastro sarà presente il sindaco Roberto Ciappi. L’orario di apertura è il seguente: ore 10-15 e ore 15-19.

Ingresso libero.