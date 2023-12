Rapinato da un coetaneo in centro a Pisa: denunciato minorenne

Rapinato in pomeriggio nel centro di Pisa da un coetaneo. È successo ieri intorno alle 17 quando, dalla zona di Corso Italia, è partita la segnalazione alla polizia dal padre della vittima, minorenne. Secondo quanto emerso l'autore si sarebbe avvicinato al ragazzo, minacciandolo verbalmente e facendosi consegnare 20 euro. La squadra mobile, sulle tracce del responsabile, ha diramato la nota di ricerca alle altre pattuglie presenti in città. Poco dopo, il presunto rapinatore, è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria.

Quest'ultimo, anche lui minore residente a Pisa e da poco imputabile perché appena 15enne, ha già a carico due pregresse denunce per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Accompagnato in questura, è stato affidato alla madre. Per lui scatterà una denuncia presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il reato di rapina.