Ricercato da sei anni per lesioni, arrestato

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre alle ore 2 circa, la polizia di Lucca, durante un controllo d’iniziativa in via San Paolino, ha identificato un sospeto. Il soggetto, un 48enne di origini marocchine con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per 6 mesi emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura c/o il Tribunale di Lucca oltre che al pagamento di un’ammenda di 1.000,00 euro. I fatti per cui si è proceduto risalgono al gennaio del 2017 quando fu arrestato dagli operatori della Squadra Volante per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Al termine delle operazioni di rito, l’uomo è stato portato in carcere.