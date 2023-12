Ricercato, è stato arrestato alla stazione di Firenze

Arrestato nei giorni scorsi a Firenze dalla Polizia di Stato, nei pressi della fermata della tramvia Alamanni-Stazione, un 42enne originario della Tunisia. Ricercato a seguito di un ordine di carcerazione, inizialmente sospeso poi ripristinato solo pochi giorni fa, dal Tribunale di Firenze in quanto condannato a 6 mesi di reclusione per un tentato furto, l’uomo era anche sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze. Ultimati gli accertamenti di rito è stato accompagnato al carcere di Sollicciano.

L’uomo è stato rintracciato dalla Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer fiorentina nel corso dell’operazione “Stazioni Sicure”, organizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza dei viaggiatori che si muovono utilizzando il mezzo ferroviario mediante il potenziamento dei servizi di vigilanza. Nella giornata sono stati controllati 1.245 passeggeri, uno dei quali denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità ed elevate 2 sanzioni amministrative.