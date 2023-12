Ruba la cassa e strattona la titolare: rapina in una tabaccheria

Nella serata di giovedì 28 dicembre i carabinieri di Signa sono intervenuti a Campi Bisenzio in una tabaccheria dopo una rapina. Sul posto i militari hanno identificato la vittima esercente dell’attività commerciale, e appurato la dinamica: un uomo si è introdotto all’interno della tabaccheria intimando di consegnare il contenuto della cassa. Dopo un primo diniego da parte della vittima, il soggetto l'ha strattonata con violenza riuscendo a portar via il cassetto del registratore di cassa contenente contanti dal valore in fase di quantificazione, per poi darsi ad immediata alla fuga. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. Indagini in corso.