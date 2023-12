Tariffa corrispettiva in arrivo a Montespertoli: dove ritirare i nuovi kit per la raccolta differenziata

A partire dal primo gennaio 2024 la tariffa corrispettiva arriva anche nel Comune di Montespertoli. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della corrispettiva (che nel corso del 2023 è già stata introdotta in 13 Comuni dell’Ato Toscana Centro) implicherà una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti dagli utenti, valorizzando chi si impegna maggiormente nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. La prima fatturazione sarà semestrale (1° gennaio - 30 giugno), mentre le successive avverranno con cadenza trimestrale. Per consentire a tutte le utenze di dotarsi delle nuove attrezzature, solo per la prima fatturazione, ai fini del calcolo delle eventuali premialità, saranno considerati i conferimenti di rifiuti avvenuti fra il 1°aprile e il 30 giugno 2024. La fascia di merito raggiunta nel secondo trimestre sarà quindi applicata anche al primo trimestre.

Si invitano i cittadini che ancora non avessero ritirato le nuove attrezzature per la raccolta differenziata a recarsi il prima possibile presso gli sportelli Alia, così da ottenere i nuovi contenitori e i nuovi sacchi dotati di strumenti adesivi di lettura (Tag) che consentono una corretta misurazione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti. Per facilitare il ritiro dei nuovi kit, l’Infopoint di via Montelupo 25/27 sarà aperto con orario continuato (dalle 8 alle 18.30) per tre sabati consecutivi nel mese di gennaio (13, 20 e 27 gennaio). Si ricorda che è comunque possibile ritirare le nuove attrezzature per la raccolta differenziata in qualunque sportello Alia, in base alle proprie necessità e abitudini di spostamento.

È inoltre iniziato nei giorni scorsi, come annunciato durante gli incontri informativi con i cittadini organizzati sul territorio di Montespertoli, il posizionamento delle nuove campane per la raccolta separata del vetro. Entro la fine di gennaio saranno 170 le campane disponibili su tutto il territorio e sarà necessario conferirvi il vetro separandolo dagli altri imballaggi (plastica, metalli, tetrapak e polistirolo), visto che la contaminazione tra materiali tanto diversi incide negativamente sulle possibilità di riciclo e sulla qualità complessiva della raccolta differenziata. Si invitano pertanto i cittadini, dove possibile, ad utilizzare fin da subito le campane già posizionate.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.