Torneo Lombardi, partite e premi nella due giorni targata Use

Si è conclusa al Pala Sammontana la due giorni in ricordo di Ademaro Lombardi. Il torneo intitolato al presidentissimo dell’Use era quest’anno riservato alla categoria Under 14 maschile e femminile ed è stato un successo visto che i tanti ragazzi impegnati nelle partite si sono divertiti dando vita anche a sfide di ottimo livello tecnico ed agonistico.

In campo femminile la vittoria è andata all’Use Rosa Scotti di coach Scano che ha preceduto Fucecchio, Costone Siena e Pontedera mentre nel maschile successo di Calenzano davanti a San Miniato, Dragons Prato e Use. All’interno del torneo si sono ricordati anche il dirigente biancorosso Piero Bartoli ed il figlio Andrea con premi a singoli giocatori e giocatrici. Il memorial Piero Bartoli riservato all’mvp se lo sono aggiudicato Sara Corsi dell’Use Rosa Scotti e Alessandro Bucci di Calenzano mentre quello Andrea Bartoli per il fair play Emma Bellaccini di Costone Siena e Alessandro Bonechi dell’Use.

E, per ricordare queste figure storiche di casa Use, ad effettuare le premiazioni hanno provveduto Guido Rosselli e gli ex compagni Alessandro Ghizzani, Gianni Fontani e Francesco Gelli. Nel ricordo di Ademaro, Piero ed Andrea.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa