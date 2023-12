Vandali al cimitero di Brozzi, l'assessora Giuliani: "Gesto vile"

"Un gesto vile, specie in questi giorni di memoria, ad opera di vandali in azione al cimitero di Brozzi. Abbiamo già fatto richiesta di nuove telecamere di sorveglianza e ci attiveremo subito per il ripristino". Così l’assessora al Patrimonio e cultura della memoria Maria Federica Giuliani in merito ai danneggiamenti di questa notte al cimitero comunale di Brozzi, in via San Martino a Brozzi. "Condanniamo con forza questi atti di profonda inciviltà - ha proseguito Giuliani - che colpiscono non solo a livello materiale ma a soprattutto a livello morale perché profanano senza alcun rispetto questi luoghi di memoria. Siamo vicini alle famiglie".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa