Bilancio positivo per la Timenet Empoli pallavolo nella prima parte della stagione

È decisamente positivo il bilancio della prima parte del Campionato Regionale di serie C per la Timenet Empoli Pallavolo. La prima squadra della società giallonera ha infatti conquistato il secondo posto nella classifica provvisoria con un totale di 17 punti e una partita in meno rispetto a Cip Ghizzani Castelfiorentino, capolista con 19 punti in 8 incontri disputati.

“Sono molto soddisfatto di questa prima parte del torneo – commenta Antonio Genova, Presidente dell’Empoli Pallavolo – sia per la posizione raggiunta in classifica sia per il fatto che si stiano rispettando quelle che erano le aspettative alla vigilia del Campionato. Il clima che si respira in palestra e la sintonia tra le ragazze sono ugualmente fonte di soddisfazione, segno che si è creato un gruppo armonioso che si impegna con serietà e dedizione in ogni allenamento. Resta ferma la convinzione che, nonostante gli ottimi risultati ottenuti sino a qui, non sia stato ancora raggiunto l’apice della forma. La fiducia nelle atlete e in tutto il nostro team è immutata. Tutto questo fa ben sperare per il proseguo del torneo e oggi sono più che mai curioso di vedere cosa sapranno fare le ragazze e fino a dove sapranno arrivare”.

Dall’inizio del Campionato, il percorso delle tigri giallonere è stato quasi netto, in un torneo tutt’altro che facile, con 6 splendide vittorie consecutive ed una sola sconfitta per 3-1 nel combattuto match in trasferta lo scorso 9 dicembre contro Volley Club Le Signe (Signa). Le vittorie sulle avversarie sono state schiaccianti a punteggio pieno, con la sola eccezione del 3-2 nella sfida con Punto Sport Volley di Carmignano e l’1-3 in trasferta su Asd Volley Aglianese.

“I risultati parlano da soli - conferma coach Marco Dani – abbiamo avuto un calendario che certamente non ci ha favorito, considerando che abbiamo giocato in gran parte trasferte e soltanto due partite in casa. Tutti sanno quanto questo fattore possa influire, soprattutto all’inizio di un Campionato. Inoltre uno dei match in programma al PalAramini, quello contro Firenze Ovest, è stato rinviato al 27 gennaio a causa dell’alluvione. Tenendo conto di tutto questo, sono contento della nostra performance. Credo che sarà un torneo equilibratissimo, più di quello che poteva sembrare all’inizio, con squadre di livello tutte in zona alta della classifica. Penso a Castelfiorentino ma anche a Le Signe, Quarrata e Fucecchio, oltre a Montelupo Fiorentino che pur essendo una giovane formazione ha ottenuto risultati da considerare. Adesso approfittiamo della pausa di queste feste per

lavorare. Le mie ragazze danno sempre il massimo in palestra anche se, chiaramente, come allenatore vorrei sempre di più. L’importante è dare fiducia a tutte in modo da avere un buon rendimento generale”.

Tra il turno di riposo nella nona giornata e lo stop di Campionato per le festività, le atlete della Timenet Empoli Pallavolo saranno lontane dal campo di gara per circa un mese, ma la preparazione non si ferma neppure in questi giorni.

“Guardiamo con molta fiducia alla seconda parte del Campionato – aggiunge Dani – la squadra c’è e ci crede come del resto tutto il nostro team. È un gruppo di ragazze che stanno bene insieme e spinte dalla voglia di fare. Poi il verdetto finale, lo sappiamo, spetta sempre al campo e speriamo che avendo più incontri in casa questo possa aiutarci. Intanto lavoriamo anche per colmare alcune lacune e preparaci al rientro in gara nel migliore dei modi”.

Proprio per mantenere una certa continuità di gioco prima di riprendere il Campionato, la Timenet Empoli Pallavolo è impegnata in partite amichevoli, di cui una disputata l’altro ieri contro Mc Donald’s Porcari Volley (Lucca) e un’altra partita in programma, sempre contro il medesimo avversario ma stavolta in trasferta in terra lucchese, il prossimo 5 gennaio 2024 alle ore 20.30. Si tratta di un test importante per le atlete di coach Dani che, non a caso, si stanno confrontando con un avversario di tutto rispetto con giocatrici di esperienza in serie B1 e B2. Porcari Volley è l’attuale capolista del girone C nell’ambito del torneo regionale di serie C ed è uscita finora sempre vincitrice con una sola sconfitta su otto incontri giocati, accumulando così un bottino di 21 punti. La prima sfida ha visto prevalere le ospiti lucchesi 1-3 ma le empolesi sperano di rifarsi in occasione della trasferta.

L’Empoli Pallavolo che nel complesso conta oltre 200 atlete tesserate impegnate nei tornei regionali e provinciali, vede la sua prima squadra capitanata anche quest’anno dal libero Laura Genova (classe 1997) e, tra atlete riconfermate della precedente stagione sportiva, Ilaria Bartalini (anno 2001, schiacciatrice), Diletta Donati (2001, schiacciatrice), Alice Falchi (2005, schiacciatrice), Sofia Giraldi (2007, alzatrice) e Chiara Mancuso (2000, centrale) mentre le new entry sono Chiara Benvenuti (2005, opposto), Eva Bernardeschi (2001, centrale), Giorgia Buggiani (2005, alzatrice), Alessia De Nisco (2001, opposto) e Chiara Tagliavia (2002, centrale).

La ripresa del Campionato di serie C è attesa per il 13 gennaio alle ore 21.00 quando, finalmente sul campo di gara del PalAramini di Empoli, le giallonere sfideranno l’A.S.P. Montelupo Fiorentino, attualmente al quinto posto in classifica provvisoria con 14 punti e otto partite disputate.