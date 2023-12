Bilancio Preventivo San Miniato, il PD: "Opposizione abbandona l'aula, calpestata dignità consiglio comunale"

Ieri abbiamo approvato il Bilancio Preventivo del nostro Comune per il 2024. Lo abbiamo fatto nei tempi stabiliti e nel rispetto del Consiglio Comunale.

Tuttavia, ci rammarica che un pezzo dell’opposizione, nel corso della seduta consiliare, abbia deciso di abbandonare l’aula per tenere una conferenza stampa. Sono gli stessi che fanno la morale e danno pagelle sul bon ton istituzionale salvo poi calpestare la dignità del Consiglio Comunale.

Tra l’altro, una conferenza stampa in teoria convocata da tre gruppi di opposizione ma in pratica tenuta dalla capogruppo di Cambiamenti, segno evidente di come le destre sanminiatesi non sappiano far altro che mettersi in fila dietro alla consigliera Guazzini.

Una conferenza stampa dove siamo stati accusati di non aver utilizzato la proroga fino al 15 marzo per l’approvazione quando, invece, il DM 22.12.2023 prevede che gli enti che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dovranno motivare di esserne stati impossibilitati esclusivamente per l’incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid e per l’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto.

Ciò che conta, è che noi - a differenza di quanto fatto dal Governo Meloni (che ha ridotto le entrate per gli Enti Locali, ha aumentato la cedolare secca per gli affitti brevi, ha aumentato l’Iva per i prodotti di prima necessità) - abbiamo votato un Bilancio nei tempi giusti, un bilancio che risulta con evidenza virtuoso e che non mette le mani in tasca ai nostri concittadini, mantenendo intatti tutti i servizi finora erogati (sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo) e riconferma una quota molto alta riservata agli investimenti.