Bullismo e Cyberbullismo a Firenze e in Toscana: fermarli attraverso le associazioni sportive

Coni Toscana ha presentato il progetto sul "bullismo ed il Cyberbullismo", che verrà attivato nel corso del 2024.

Il progetto, nato con la collaborazione di Coni Toscana, vede la partecipazione della Città Metropolitana di Firenze con le Federazioni/EPS/DSA aderenti, e dei professionisti dell’Associazione Contrajus Aps, che hanno ideato un programma formativo composto di lezioni frontali e laboratori, progettato appositamente per le associazioni sportive.

Sono previsti cicli di incontri separati per i giovani atleti, per le società e/o federazioni sportive e gli allenatori e arbitri, per i genitori e i tutori degli sportivi, con lo scopo di aumentare la consapevolezza su bullismo e cyberbullismo, e fornire i mezzi per una corretta reazione.

L’esperienza insegna che il fenomeno è notevolmente sottovalutato sia sotto il profilo psicologico, sia sotto quello delle conseguenze giuridiche, tanto da parte degli autori delle condotte illecite (poco o nulla consapevoli delle proprie azioni e delle conseguenze delle stesse), quanto da parte dei cosiddetti protagonisti “di riflesso” (genitori, allenatori, dirigenti e altri soggetti che hanno a che fare con il mondo giovanile ed adolescenziale), spesso impreparati a rispondere alle aspettative legate al proprio ruolo.

All’incontro, di fronte a una platea di rappresentanti delle federazioni sportive, era presente il Presidente Coni Toscana Simone Cardullo e il Delegato Coni Firenze Gianni Taccetti, l’Avvocato Paolo Russo dell’Associazione Contrajus APS, e Giuliano Struga per la Città Metropolitana.

“Con grande soddisfazione presentiamo il progetto di contrasto al bullismo e al cyberbullismo dopo mesi di intenso lavoro e stretta collaborazione con l’Associazione ContraJus e il Coni - dichiarano Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano, e Struga - Questa iniziativa segna un passo significativo nel nostro impegno a creare un solido quadro di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. Crediamo fermamente nell’importanza dell’educazione come mezzo principale per costruire una società equa e rispettosa, e il nostro progetto riflette questo impegno.

Il nostro obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere attivamente la comunità nella lotta contro questi fenomeni sociali, promuovendo valori di uguaglianza, inclusione e solidarietà. Riteniamo che solo attraverso un’azione congiunta e la promozione di questi valori possiamo costruire un futuro migliore per tutti.”

Fonte: Città Metropolitana di Firenze