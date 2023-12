Capodanno in piazza della Vittoria, divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti

Ad integrazione dell’ordinanza 711 del giorno 29 dicembre 2023 (https://bit.ly/48vXDeY), sulle disposizioni di ordine e pubblica sicurezza per il "Capodanno in piazza della Vittoria", questa mattina, sabato 30 dicembre 2023, è stata emessa l’ordinanza 713 (https://shorturl.at/dexCP) con la quale entreranno in vigore altri divieti nelle aree interessate dalla manifestazione.



NEL DETTAGLIO - Vista la nota della Prefettura di Firenze del 29 dicembre 2023, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 94343 in data 30 dicembre 2023, con la quale a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi lo scorso 28 dicembre, è stata valutata la necessità, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con la previsione valevole sempre nelle aree indicate nell’ordinanza sopra richiamata, del divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti nonché del divieto di detenere e/o far esplodere artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente, classificato o di libera vendita.



Ritenute esistenti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare e prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino, si ritiene pertanto opportuno integrare l’Ordinanza sindacale 711 del 29 dicembre 2023 adottando anche le misure descritte per garantire la sicurezza dei partecipanti al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni menzionate.



Per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, divieto assoluto, dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2023 alle ore 03:00 del 1 gennaio 2024: in piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Salvagnoli, piazza Guido Guerra, via Dogali, piazza Gramsci, via Bardini, via Fratelli Rosselli, via Jacopo Carrucci, via Curtatone e Montanara, via Roma, piazza Don Minzoni e tutte le vie e piazze del centro storico, ZTL e area pedonale, per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti nonché del divieto di detenere e/o far esplodere artifici pirotecnici e qualsiasi altro materiale esplodente, classificato o di libera vendita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa