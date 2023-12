Emergenza abitativa, nuovi spazi alla ex scuola di Ponzano

Via libera della Giunta comunale di Empoli alla concessione in comodato d’uso gratuito della vecchia scuola di Ponzano alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per dare una risposta concreta alla emergenza abitativa.

L’ex edificio scolastico è stato oggetto di un importante intervento di adeguamento: ristrutturato e modificato negli spazi interni da Publicasa spa, può ospitare cinque alloggi in cohousing: l’obiettivo è creare un luogo accogliente per famiglie in difficoltà che vivono un momento di fragilità economica e abitativa.

La gestione dell’emergenza abitativa è affidata a tutte le undici amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa e la Sds è il soggetto attuatore.

«Proseguire e accrescere le opportunità per coloro che vivono un periodo di fragilità abitativa ed economica - evidenzia la sindaca Brenda Barnini con delega alle politiche abitative dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa – restano una nostra priorità. La struttura di Ponzano ha questo obiettivo che è quello di offrire un servizio fondamentale per le necessità di alcune famiglie. Un primo passo per ripartire con una nuova vita».



FOCUS - La struttura di Ponzano ha l’obiettivo di dare una maggiore risposta a tutte quelle famiglie che vivono varie situazioni di precarietà abitativa e vuole essere un primo passo per far ripartire queste persone in un nuovo percorso di vita.

Nella ‘casa’ di Ponzano saranno inseriti singoli e nuclei familiari, potrebbe ospitare fino a quattordici persone suddivise nelle cinque camere disponibili. All’interno dell’abitazione, ci sono spazi di vita esclusivi e aree comuni, quali soggiorno, sala da pranzo, cucina, servizi igienici e un ripostiglio adibito a lavanderia. Spazi che consentono una fruizione degli stessi condivisa che possa facilitare l’instaurarsi e il consolidarsi di rapporti di solidarietà e di relazioni interpersonali

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa