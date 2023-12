Fermati con una pistola, cocaina e 47mila euro in contanti: quattro persone denunciate

Quattro persone, tra cui una donna di 40 anni di Livorno e tre uomini di nazionalità marocchina (42, 36 e 32 anni), sono stati denunciati a Livorno dalla Polizia per possesso ingiustificato di arma comune e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Il controllo è avvenuto intorno alle 23 in via Settembrini, zona sud di Livorno, con la collaborazione di una pattuglia della Guardia di Finanza. Durante la perquisizione dell'auto, sono stati trovati una pistola Beretta calibro 7.65, due bilancini di precisione, 7 grammi di cocaina e una borsa da computer contenente circa 47.000 euro in contanti.