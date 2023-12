Il 2023 di San Miniato: cresce la popolazione e le nuove coppie. I nomi più gettonati Vittoria ed Edoardo

La popolazione del Comune di San Miniato è in crescita: nel 2023 sono morti 307 cittadini (155 donne e 152 uomini - molti in meno dello scorso anno) e ne sono nati 196 (98 maschi e 94 femmine - un po’ di più rispetto al 2022) ma gli immigrati da altri comuni sono stati 868 contro i 652 che da San Miniato sono emigrati in altri territori. Sono questi i dati resi noti dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli.

Anche l’amore va bene. Nel 2023 si sono formate 123 nuove coppie (44 con il matrimonio religioso, 74 con il matrimonio civile e 5 con l’unione civile) a fronte di 35 coppie che si sono sciolte (16 separazioni e 19 divorzi).

Altra curiosità: nel 2023, ben 83 residenti stranieri nel nostro comune sono diventati, a tutti gli effetti, cittadini italiani. Infine, tra i nuovi nati il nome più gettonato per le femmine è stato Vittoria (come nel 2022), per i maschi c’è stato un pari merito tra Edoardo (primo anche lo scorso anno) e Leonardo (e tra questi, anche il mio Leonardo che è arrivato a fine primavera).