Si cerca un bulldog francese a San Miniato

È scomparso Ares, un piccolo bulldog francese nero da San Miniato Basso. I padroni lo cercano da giorni e vorrebbero riaverlo a casa. Per chi lo trova è prevista una ricompensa.

Il cane è un bulldog di tre anni, è scomparso intorno a Natale da una casa di San Miniato Basso, una traversa di viale Marconi. Da allora non si hanno notizie.

I proprietari chiedono a chiunque avesse notizie di dare info al numero +39 379 1293959. Per chi trova l'animale (nelle foto in alto e in basso potete vederlo e farvi un'idea) è prevista ricompensa.