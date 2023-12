Vinci, ok al Bilancio preventivo 2024: investimenti sul territorio e nessun aumento delle tasse

Sei milioni di euro di investimenti sul territorio, dieci milioni dal Pnrr con la realizzazione di due nuove scuole (Stacciaburatta e Arcobaleno) e nessun aumento delle tasse comunali, nonostante i problemi legati all'alluvione del 2 novembre e il taglio del governo a discapito dei Comuni. Sono le principali caratteristiche del bilancio di previsione 2024 del Comune di Vinci, approvato ieri sera.

La manovra di bilancio non prevede aumenti sulle imposte, la pressione fiscale non subisce incrementi da dieci anni: anche per il 2024 sarà mantenuta l'esenzione dall'addizionale Irpef per tutti i redditi inferiori ai 12mila euro. Invariato anche il costo delle tariffe dei servizi scolastici, il cui importo è tra i più bassi del territorio. Sul Bilancio 2024 pesa naturalmente l'incognita dell'evento alluvionale dello scorso 2 novembre: sono stati investiti oltre 1,2 milioni per il ripristino della sicurezza sulle strade collinari.

“Tutte risorse investite con la modalità della somma urgenza, i nostri cittadini non potevano aspettare – dichiara il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. Adesso ci auguriamo che il governo non rimanga sordo alle nostre richieste, attendiamo quelle per la gestione dell'emergenza ”. Visto anche il momento, aggiunge Torchia, “utilizzeremo risorse destinate agli investimenti per sostenere la spesa corrente. Solo così possiamo non aumentare le imposte e non incrementare i costi dei servizi scolastici, degli impianti sportivi e dei servizi sociali. Il Comune di Vinci, come gli altri enti locali del territorio, continua a svolgere la funzione di moderazione sociale nonostante i margini di autonomia fiscale ed i trasferimenti siano stati fortemente ridotti. La legge di bilancio prevede un taglio lineare di 200 milioni, per fare cassa, a discapito dei Comuni. In tali condizioni sarà sempre più difficile continuare a garantire i servizi di qualità a costi contenuti nei prossimi anni”.

Tra le novità anche la conclusione dell'iter urbanistico del nuovo polo socio sanitario di via Alfieri. Si tratta di una nuova urbanizzazione che prevede la realizzazione di una nuova Rsa e di strutture a servizio del privato sociale, nonché della realizzazione di tutte le urbanizzazioni necessarie: parcheggi, strade d’accesso, giardino pubblico. “Si tratta – commenta Torchia - di un investimento importante, fatto con capitali privati, che riqualificherà un’area a margine del territorio urbanizzato e creerà nuovi posti di lavoro e servizi socio sanitari in più per i cittadini”.

“E' un bilancio positivo, risultano evidenti gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni di mandato – conclude Torchia -. Ringrazio i cittadini, ci sono sempre stati vicini”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa