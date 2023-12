Melio (PD) contro Meloni: "Taglia detrazioni fiscali per abbattere barriere architettoniche"

"Il Governo Meloni ha fatto un regalino di fine anno… Non ai disabili, però, ma a suo cognato.

Dopo aver tagliato 400 milioni per le persone con disabilità, adesso ha eliminato anche le detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione che servono ad abbattere le barriere architettoniche (un supporto fondamentale per rendere gli spazi della quotidianità accessibili, come dovrebbe essere per garantire una maggiore autonomia e indipendenza).

Mancanza di fondi? Macché, solo questione di scelte e di priorità: nel frattempo, infatti, sono spuntati ben 2 milioni di euro in più per aumentare lo staff del Ministro dell’Agricoltura, così da permettere al cognato della Premier di assumere figure a lui fedeli attraverso una modifica della Legge di bilancio.

Beh, come si dice in questi casi? Buon anno nuovo? Per qualcuno sicuramente, ma non per le persone più fragili…", scrive in una nota il consigliere regionale Iacopo Melio.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa