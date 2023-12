Opere pubbliche, l'opposizione a Vinci: "Manca capacità di visione realistica"

"Ieri sera l'ultimo consiglio comunale a Vinci del 2023, ha confermato l'inconsistenza politica dell'amministrazione comunale .

Il nostro sindaco insieme a tutti gli altri del circondario Empolese Valdelsa era andato a piangere sulla stampa per un ipotetico taglio delle opere già finanziate col PNRR. Ora tutto quanto è stato regolarmente finanziato. Chiaramente invece di riconoscere che si trattava di propaganda demagogica, l'amministrazione dice che sono state le proteste dei sindaci a far cambiare opinione al governo.

Il programma delle opere triennali mira ancora ad un avveniristico parcheggio con tanto di ascensore per accedere al centro storico del capoluogo. Vista la scarsa capacità di realizzare già il necessario, preferiremmo che la giunta si concentrasse su cose che sarebbe realmente in grado di realizzare e puntasse ad opere minori. Che si possano realizzare in breve tempo per migliorare concretamente la vita della città de cittadini, senza promettere la luna. Come ad esempio il parcheggio di via dei Martiri o l'accesso pedonale al capoluogo". Dichiarano Congiuntamente i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristino Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi."Qui manca una capacità di visione realistica che porti a cogliere meglio le grandi opportunità ed il grande potenziale che avrebbe un territorio come il nostro. Speriamo che l'anno nuovo porti saggezza e soprattutto una nuova amministrazione comunale , nel segno della più assoluta discontinuità rispetto a quelle del Partito Democratico, che hanno tarpato le ali a Vinci in ogni occasione ".

Fonte: Ufficio Stampa