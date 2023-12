Prescrizione infermieristica, Sostegni (Pd): “La Toscana dia pieno riconoscimento”

“La professione infermieristica ha subito una profonda evoluzione e qualificazione negli ultimi anni e l’Italia deve allinearsi ai paesi europei nei quali ormai la figura dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico quale soggetto formato, competente e con propria autonomia professionale, viene riconosciuta a pieno, anche in tema di prescrizioni in termini di presidi sanitari e farmaci specifici rientranti in protocolli di trattamento condivisi con i medici”.

Con queste parole, il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale Enrico Sostegni annuncia la presentazione di una interrogazione, firmata da tutti i consiglieri Pd della commissione sanità, con la quale chiede al presidente Giani di assumere le iniziative di competenza affinché il tema della prescrizione infermieristica sia affrontato e regolato nel modo più opportuno.

“Credo che si debba tenere conto della disponibilità espressa della presidenza regionale OPI e di OMCeO della Toscana – spiega Sostegni – a mettere a punto protocolli condivisi tra professionisti e istituzione in grado di regolamentare e indicare con chiarezza gli ambiti prescrittivi delle professioni infermieristiche. La prescrizione infermieristica consentirebbe all’infermiere di gestire in autonomia i bisogni di natura assistenziale, soprattutto con riferimento alla gestione delle cronicità a livello territoriale. In questo senso, la Toscana già ha fatto un primo importante passo. Ora non resta che chiudere il percorso avviato”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo PD - ufficio stampa