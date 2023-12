Politico e colonna dell'Opg: è scomparso Ugo Catola

L'Empolese Valdelsa perde un pezzo importante della sua recente storia politica, e non solo. A settantacinque anni se ne è andato Ugo Catola, lo piangono le comunità di Cerreto Guidi e Montelupo Fiorentino.

Catola viveva a Cerreto e aveva un passato importante all'Opg di Montelupo, per cui era stato per molti anni vice direttore. Nel 2004 scelse di candidarsi a sindaco a Montelupo con il centrodestra e ricoprì la carica di consigliere fino al 2009; nel 2019 il nome di Catola uscì come possibile candidato cdx sempre nell'Empolese ma non se ne fece di niente.

"Condoglianze alla famiglia da parte mia e dell'amministrazione" ha scritto il sindaco montelupino Paolo Masetti. Ha scritto un post accorato e addolorato Federico Pavese, coordinatore FdI per l'Empolese Valdelsa: "Di Ugo mi rimane un ricordo di cinque anni in consiglio comunale fatto soprattutto di tematiche legate alla psichiatria ma ben poco legate al territorio, anche perché lui lavorava a Montelupo ma era un cerretese di nascita e d’orgoglio. Che riposi in pace".

Ugo Catola lascia la moglie, due figli, dei nipoti e molti amici che lo stimavano. Si trova esposto alle sale del commiato all'ospedale di Empoli fino alle 13 del 2 gennaio, quando sarà cremato a Trespiano.