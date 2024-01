Bomba carta a Capannori fora lamiere di auto parcheggiate, nessun ferito

Per fortuna solo danni da una bomba carta esplosa per Capodanno a Capannori. All'interno materiali come sassi o pezzi di ferro che hanno forato le lamiere di una Citroen C3 e di una Skoda parcheggiate nei dintorni, senza nessuno a bordo. L'episodio, secondo le prime indagini dei carabinieri, non rientra nell'ambito dei festeggiamenti di capodanno, per la forza imponente e per il contenuto che è esploso. Solo stamattina è stato possibile constatare i danni, mentre inizialmente è stato avvertito un grande botto per il quale sono state avvertite le forze dell'ordine.