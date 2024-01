Capodanno al lago di Roffia, Canottieri in acqua con decine di atleti

Primo dell'anno al lago di Roffia dove la Canottieri San Miniato organizza ormai da 29 anni il rito propiziatorio dell'uscita in barca di Capodanno.

Quest'anno alla manifestazione hanno partecipato un gran numero di atleti di tutte le età che si sono aggregati anche alcuni soci che sono usciti sul dragone boat, barca a dieci vogatori - questo a fare cornice alle altre tante barche fatte uscire in acqua già a partire dalle ore 11.

Il rito consiste nell'uscita di tutte le barche possibili e poi in modo ordinato si sfila davanti alla sede della canottieri dove erano presenti parenti e amici dei ragazzi.

Oltre 40 gli atleti scesi in acqua, nelle varie imbarcazioni individuali e barche multiple, oltre ad una decina di canoe della squadra canoa velocità giovanile, e canoe della squadra di canoa polo guidate dal vice presidente Alessio Simonetti.

Finita la sfilata e radunati in barca davanti alla sede al grido "hurra" seguito dagli applausi dei presenti, gli atleti hanno riposto le barche nei loro appoggi e si sono radunati sotto il tendone per il brindisi augurale.

Alla cerimonia erano presenti anche il Sindaco del Comune di San Miniato Simone Giglioli e l'Assessore allo Sport Arzilli Loredano. Prima del brindisi il presidente Ademollo Enzo ha ricordato quanto questo anno sia importante per l'inizio dei lavori di messa in sicurezza, oltre al completamento della definizione dell'invaso grazie anche all'interessamento del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Al discorso del presidente Ademollo si sono uniti anche i saluti dell'assessore allo sport Loredano Arzilli e in chiusura i saluti del Sindaco Giglioli che ha voluto riaffermare la volontà anche dell'amministrazione per dare il massimo appoggio affinché siano definiti i passaggi che porteranno al compimento del tanto sospirato impianto di canoa e canottaggio anche come prevede il piano regolatore che ha definito l'area "Cittadella degli sport d'acqua" oltre all'uso primario come cassa di espansione.

Fonte: Canottieri San Miniato