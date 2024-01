Non poteva mancare il tuffo di Capodanno del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dalla sede sull'Arno dei Canottieri Firenze. Il tuffo è una tradizione cominciata già prima dell'elezione alla guida della Regione, come presidente del Consiglio regionale. Solo nel 2021, in rispetto delle norme antiCovid, l'evento non si tenne.