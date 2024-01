Da Ponzano a Serravalle nuove aree giochi a Empoli

Si apre una nuova stagione di interventi di manutenzioni che riguarderanno varie aree gioco in zone del centro città e frazioni di Empolo e la riqualificazione di alcuni parchi urbani. A partire dalla metà del mese di gennaio cominceranno i lavori che proseguiranno fino alla primavera 2024 e interesseranno il parco di Ponzano e di Tinaia, uno spazio ludico in piazza Matteotti e in viale delle Olimpiadi.

FOCUS - Le prime lavorazioni partiranno subito col nuovo anno e interesseranno il parco di Ponzano con la fornitura e posa in opera della staccionata in legno e delle pedane dei ponticini che affiancano il percorso del fosso idrico a cielo aperto, ripristinando così la necessaria sicurezza. Altre staccionate saranno installate nel parco di Tinaia. I lavori sono stati affidati alla ditta Pucci Edilizia e Strade di Pucci Alessandro con sede in Empoli per un importo di 29.159 euro.

GIARDINO DI PIAZZA MATTEOTTI – Entro primavera 2024 partirà la riqualificazione dello uno spazio ludico presente con l’implementazione di giochi e attrezzature inclusive, accessibili e musicali. Un’area che abbraccerà tutte le età e che vedrà come giochi strumentali 3 tamburi, 1 Chimes gigante e 1 Metallofono gigante. Una struttura in tubolare di acciaio galvanizzato riciclato e riciclabile con un montaggio che garantirà stabilità nel tempo. L’importo totale del progetto è di 39.986 euro.

SPAZIO LUDICO DI VIALE DELLE OLIMPIADI – Torna il ‘castello’ nello spazio ludico di viale delle Olimpiadi. I lavori di ricollocazione della nuova struttura partiranno entro la primavera 2024 e sono stati affidati per un importo di 88.450 euro alla ditta Playeco srl di Bibbiena (AR). Una riqualificazione attesa da tempo. La struttura multigioco è composta da piani antiscivolo, torri con copertura, pannelli di protezione laterali, un ponte mobile di collegamento, un ponte a tunnel, una risalita in corda, scalette, una rete di arrampicata inclinata e una ondulata, uno scivolo a due tubi e altri due scivoli. La pavimentazione antitrauma del tipo a mattonelle, comprensiva di vialetto di accesso con relativo abbattimento delle barriere architettoniche.

«Sono interventi di riqualificazione di aree giochi e implementazione di attrezzature ludiche per un totale di oltre 150mila euro che vanno a sommarsi ai già molti fatti in questi anni – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci – che rappresentano impegno continuo e massima attenzione dell’amministrazione comunale a rendere accessibili e inclusive le tante aree gioco che si trovano in molti parchi e giardini della nostra città. C’è bisogno di manutenerle ma anche di sostituirle, laddove è necessario».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa