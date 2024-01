Il 'gioco delle tre carte' non si ferma nemmeno a San Silvestro

Nuovo intervento della Polizia municipale di Firenze contro la truffa del "gioco delle tre carte": ieri 31 dicembre, nel tardo pomeriggio, sono stati identificati e sanzionati per 160 euro da personale in borghese del Reparto antidegrado due cittadini macedoni, di 43 e 39 anni ed uno rumeno di 57, che stavano effettuando il "gioco" in piazza San Lorenzo. Gli agenti hanno sequestrato gli strumenti utilizzati per la truffa e segnalato gli uomini alla questura ai fini della emissione, nei loro confronti, del daspo urbano.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa