Minore ferito da un petardo a una mano: in elisoccorso a Careggi

Due interventi del 118 questa notte a Grosseto per dei minorenni. Il primo alle 22.15 in via Repubblica di San Marino. A causa di una caduta accidentale un minorenne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale delle Scotte a Siena.

Dopo la mezzanotte, alle 1.20, un altro minore si è ferito alla mano, per lo scoppio di un petardo. Anche in questo caso è intervenuto Pegaso in codice giallo, con l'ambulanza della Misericordia di Grosseto. Il trasferimento è avvenuto a Careggi.