Polizia in strada a Firenze per due aggressioni. Denunciato 45enne

Due interventi della polizia nella notte di ieri a Firenze. Alle 22.30 è stato riferito di un'aggressione a un 29enne durante una lite tra nordafricani in via Aretina, all'incrocio con via del Gignoro. Le volanti hanno trovato il tunisino in stato di ebbrezza che ha dichiarato di essere stato colpito da un gruppo di nordafricani. Non ha riferito le cause dello scontro.

E' stato invece per una lite degenerata che un pakistano è stato denunciato per lesioni ai danni della fidanzata filippina. Entrambi i 45enni erano in via Orcagna e l'aggressione sarebbe avvenuta in strada a mezzanotte.