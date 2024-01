I Vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano e di sede centrale di Firenze sono intervenuti alle 18.50 nel comune di Firenze in Via Mario De Bernardi presso una Residenza Sanitaria Assistenziale, per un principio d’incendio all’interno dell’edificio.

Il principio d’incendio non ha coinvolto gli ospiti della struttura. Giunte anche 3 unità del personale sanitario.