Si tuffa in mare per salvare il cane ma rischia la vita: soccorsi a Viareggio

Nel tentativo di salvare il suo cane finito in mare, un uomo si è tuffato in mare sulla spiaggia della Darsena di Viareggio ma era finito in difficoltà anche lui. Il mare aveva onde di due metri e l'animale era stato trascinato a largo ben oltre le boe. E la stessa sorte era toccata al padrone. Sulla spiaggia però c'era una donna che ha notato la mala parata e ha allertato i soccorsi. In poco tempo sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento con il camion Aps, il fuoristrada e la moto d'acqua. In 8 minuti i soccorritori acquatici sono giunti dal malcapitato. Il cane era già riuscito a raggiungere da solo la riva. Sul posto anche la guardia costiera.

Il proprietario del cane è un 36enne di Firenze. E' finito ricoverato in terapia sub-intensiva del pronto soccorso dell'ospedale Versilia per un principio di annegamento "severo" secondo i medici. Il 36enne comunque è cosciente, risponde alle terapie e le sue condizioni risultano in miglioramento.