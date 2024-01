Enea saluta il 2023: è l'ultimo nato dell'anno a Pisa

Enea saluta il 2023 dell'ospedale Cisanello di Pisa come ultimo nato dell'anno. Enea è nato con un taglio cesareo alle 21.41 da mamma Valentina Brioschi, assistita da babbo Raffaello Giannini, residenti a Bozzano di Massarosa.

In sala parto ad assistere era presente il team composto da: dottoressa Perutelli Alessandra dott. Simonetti Enrico; Anestesista Paradossi Martina, ostetriche Paolicchi Elisabetta e Tiberti Rachele, oss Magi Brunella. Neonatologo Ciantelli Massimiliano. Enea alla nascita pesava 4150 gr ed era lungo 54 cm.

Il 2023 si chiude con 1692 parti e 1747 neonati perché a Pisa ci sono stati tanti gemelli.

I parti sono solo 11 in meno rispetto al 2022. L'azienda ospedaliera Pisana resta un centro di fiducia per le partorienti perché nonostante la denatalità dei dati Istat, Pisa mantiene un trend costante per l'alta specialità della neonatalogia e dell'ostetricia.