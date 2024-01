Videomessaggio di Mazzeo per il nuovo anno: "Nel 2024 nuove occasioni di crescita e sviluppo"

“Il lavoro sarà la nostra ossessione perché solo col lavoro si costruisce la dignità. L’anno appena passato è stato difficile. La nostra regione ha vissuto un’alluvione drammatica che ha colpito duramente famiglie e imprese. Noi restiamo concentrati provando con passione, dedizione e impegno a mettere in campo tutte le risorse disponibili per far ripartire l’economia e la vita. Lo stiamo facendo provando a seguire l’esempio di una grande toscano: Don Milani a cui abbiamo dedicato l’ultima edizione della Festa della Toscana, che ci ha insegnato a sostenere chi soffre e chi è in difficoltà, a metterci a disposizione degli altri senza voltarsi dall’altra parte”.

Il videomessaggio del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, a nome di tutta l’Assemblea legislativa e pubblicato sui canali social istituzionali e sul sito www.inconsiglio.it, è un “augurio a tutte le toscane e a tutti i toscani per un 2024 sereno, proiettato verso un futuro di occasioni e di opportunità”. “Abbiamo un obiettivo: offrire ad ogni cittadina e cittadino della nostra regione le stesse opportunità, indipendentemente dal luogo di nascita e residenza” dichiara il presidente che ricorda quanto fatto. “Il 2023 è stato l’anno in cui siamo riusciti a portare tante piccole e giovani imprese nella Silicon Valley, tante hanno avuto l’opportunità di conoscere nuovi mercati” afferma ricordando il progetto Casa Toscana.

“La Toscana – prosegue il presidente – è una terra che non si volta mai dall’altra parte e il mio augurio per il 2024 è di non essere mai indifferenti, costruire nuove occasioni di crescita e sviluppo. Sono giorni di festa in cui tante donne e uomini ci permettono di offrire servizi sanitari evoluti, abbiamo un sistema di accoglienza e sicurezza tra i migliori in Italia, siamo una regione che non si ferma mai anche per i tanti volontari che ogni giorno lavorano sul nostro territorio”.

“La Toscana – conclude Mazzeo - è terra di arte, cultura e bellezza ma anche terra di ingegno che pensa in grande perché solo anticipando il progresso e il cambiamento è possibile costruire un futuro migliore”.