Concerto lirico a Cerreto Guidi con Sabrina Bessi e Alessio Cioni

Sarà il bellissimo Concerto Lirico a dare il benvenuto al nuovo anno a Cerreto Guidi: l'evento,in occasione della della XII Edizione della "Via dei Presepi", si terrà presso la Sala dei Palii della Palazzina dei Cacciatori e sarà organizzato dall'Associazione MuZika MMI APS, patrocinato dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Regione Toscana. Saranno eseguite alcune delle più note ed affascinanti pagine tratte da capolavori operistici (Le nozze di Figaro, La Traviata, Gianni Schicchi) alternate ad intermezzi pianistici del repertorio romantico e virtuosistico.

SABRINA BESSI, Soprano

ALESSIO CIONI, Pianoforte

Musiche di W.A.Mozart, G. Verdi, F. Liszt, G. Puccini

DOMENICA 7 GENNAIO 2024

Palazzina dei Cacciatori, Via Santi Saccenti 2, Cerreto Guidi

INIZIO ORE 16

INGRESSO GRATUITO

In base alle prenotazioni sono previsti due turni, alle ore 16 e alle 17. E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando lo 0571 55671 (Pro Loco) o il 320 3317817 (segreteria Associazione Muzika).

Nata a Firenze nel 1981, come pianista Sabrina Bessi si è perfezionata con P.N. Masi, A. Specchi, M. Damerini. Ha vinto concorsi nazionali e si è esibita come pianista solista e con l’orchestra. Nel 2008 si è diplomata in canto lirico con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore presso il Conservatorio "R. Franci" di Siena e ha iniziato la propria carriera solistica: è stata finalista di concorsi internazionali, aggiudicandosi il 3° premio al concorso internazionale di canto lirico ‘Galliano Masini" .Ha vinto anche il premio "Beppe Valpreda" per miglior cantante lirico al Concorso Internazionale di Asti (2010). Nel 2008

debutta nel Rigoletto di Verdi al ‘Teatro Lirico Sperimentale’ di Spoleto sotto la direzione del M° Carlo Palleschi ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica.Da soprano solista si è poi esibita nei maggiori teatri italiani.

Alessio Cioni,empolese, premiato alla 56a Edizione del prestigioso Concorso pianistico Ferruccio Busoni di Bolzano, si è diplomato con il massimo dei voti , la lode e la menzione d'onore presso il Conservatorio "R. Franci" di Siena. E’ risultato vincitore a numerosi Concorsi pianistici Internazionali (Pinerolo I Premio, Cantù II Premio, Concorso Internazionale di San Marino II Premio,34a Edizione Belgrado International Piano Competition I Premio). Si è inoltre esibito in concerti in Italia ed all’estero da solista e con orchestra (III Concerto di Sergei Rachmaninoff con la Tchaikovsky Orchestra al Civic Auditorium di Pasadena, Los Angeles). Dal 2014 è docente di pianoforte presso il Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno e dal 2013 alla Masterclass Internazionale Estiva di Cutigliano (PT), organizzata dal Centro di Formazione Musicale di Pistoia. Nel 2017 è uscito il disco "Alessio Cioni, Piano Live" con musiche di P. I. Tchaikovsky, F. Liszt e S. Rachmaninoff.