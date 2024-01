Nel corso del pomeriggio del 1 gennaio, la polizia ha effettuato un controllo di routine in via Sandro Pertini a Pisa, segnalando un'auto sospetta con a bordo un conducente di origine extracomunitaria già noto agli operatori per i suoi precedenti penali.Il conducente ha cercato di eludere il controllo, ma l'auto è stata fermata.

Durante il controllo, è emerso che l'auto era stata segnalata come rubata nel mese di dicembre. Il soggetto è stato denunciato per il reato di ricettazione, in quanto era in possesso di un veicolo rubato. Inoltre, è stato segnalato alle autorità competenti per essere inottemperante all'ordine di espulsione dal territorio nazionale.

L'operazione rappresenta un successo per le forze dell'ordine nel contrastare attività illegali e nel mantenere la sicurezza pubblica. La pronta identificazione dell'auto rubata e l'applicazione della legge nei confronti del conducente extracomunitario dimostrano l'efficacia delle misure di controllo del territorio adottate dalle autorità locali.