Alla ricerca di oro, incenso e mirra, Epifania con visita sensoriale alla Pinacoteca di Siena

Esplorare la Pinacoteca di Siena da una prospettiva inedita, immergendosi nelle opere a 360 gradi grazie alla stimolazione sia della componente visiva sia del tatto e della memoria olfattiva. In occasione dell'Epifania Coopculture propone una visita sensoriale: prendendo spunto da alcuni dettagli dei quadri, i partecipanti saranno sollecitati da profumi e consistenze riprodotti grazie a materiali particolari utilizzati per l'occasione dagli operatori didattici della cooperativa. L'itinerario toccherà i capolavori del museo senese, con attenzione particolare a opere come l'Adorazione dei Magi di Bartolo di Fredi che offre riferimenti a questo specifico periodo dell'anno. Un laboratorio per famiglie ideale per grandi e piccini: appuntamento sabato 6 gennaio alle 16.30, biglietto a 8 euro per i bambini e 2 euro per gli adulti accompagnatori, prezzi comprensivi di accesso al museo. Posti limitati e prenotazione consigliata su https://bit.ly/MagiPinacoteca, sul sito di CoopCulture, chiamando il numero 050 0987480 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 oppure scrivendo a prenotazioni.siena@coopculture.it.

Domenica 7 gennaio alle 11 si replica con una classica visita guidata: dopo una breve introduzione sulle origini e la storia della Pinacoteca, si passa ai capolavori dalle origini della pittura senese fino alla seconda metà del Quattrocento, per poi proseguire con la sezione dedicata alle opere del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento senese. Biglietto a 8 euro per adulti, gratuito per i bambini, anche in questo caso è consigliata la prenotazione online oppure telefonica.

Fonte: Ufficio Stampa