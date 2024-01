Atti vandalici a Vicchio nella notte di Capodanno

Capodanno di inciviltà a Vicchio. Nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, infatti, sono stati segnalati diversi atti vandalici che hanno interessato il centro del paese. Colpite, in particolare, alcune decine di autovetture alle quali sono stati divelti gli specchietti retrovisori, danneggiati cestini e lampioni della pubblica illuminazione.

Gesti che l’amministrazione comunale condanna con fermezza: “Sono indignato - sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa - per quanto è successo in paese nella notte di Capodanno. Nulla può giustificare questi gesti di inciviltà e stupidità - aggiunge -, vandalismo che non può essere minimamente tollerato”.

“Esprimo una ferma e immediata condanna. Dispiace che un paese tranquillo come Vicchio debba fare i conti con queste realtà tipiche delle città più grandi. Quel che è certo è che, in accordo con le forze dell’ordine, intensificheremo i controlli. Non è possibile essere tolleranti davanti ad azioni scellerate come queste. Auspico che i responsabili vengano individuati e puniti dalle forze dell’ordine, alle quali rinnovo il mio grazie per quanto fanno ogni giorno sul territorio”.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa