Cade dalla mountain bike nei boschi di Montenero, frattura per una 55enne

Durante un giro in mountain bike una donna di 54 anni si è ferita nei boschi di Montenero, in località Puntone, riportando una frattura scomposta di tibia e perone alla gamba destra. Alle 11.30 sono stati attivati i soccorsi dal 118. Sul posto la Misericordia di Antignano, i vigili del fuoco di Livorno. I vigili del fuoco hanno immobilizzato in barella la donna infortunata, per il trasferimento all'ambulanza. Chiamato anche l'elisoccorso in un primo momento. Dopo 3 ore la donna è stata portata in ospedale.