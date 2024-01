Cavallo imbizzarrito a Lucca, calesse con turisti fuori controllo

Attimi di panico questa mattina a Lucca, in piazza Napoleone, quando il cavallo di una fiaccheraia che stava accompagnando in carrozza per il centro alcuni turisti si è imbizzarrito, dopo aver calpestato un petardo rimasto a terra, facendolo esplodere.

Il forte rumore ha spaventato l’animale che è sfuggito al controllo della fiaccheraia, facendo urtare il calesse l'auto di un istituto privato di vigilanza e poi una panchina sul lato di via Vittorio Emanuele. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le persone e il cavallo.