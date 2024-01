Centro Antiviolenza Frida Kahlo, corso di formazione per attiviste

Il centro antiviolenza Frida ha organizzato un corso di formazione rivolto alle attiviste e alle volontarie.

La richiesta di partecipazione, corredata di curriculum e breve lettera motivazionale, dovrà essere inviata oltre e non oltre sabato 20 gennaio ad amministrazionefrida@gmail.com. Il corso si terrà il sabato presso la saletta Gabbrielli a San miniato Basso.

Il primo incontro è previsto per sabato 3 febbraio dalle 9,30 alle 16.30 e si parlerà de “I movimenti delle donne”. Si andrà avanti fino a sabato 20 Aprile con l’ultimo incontro in cui si parlerà della rete antiviolenza e sarà fatta una restituzione conclusiva. Il corso è a numero chiuso, sarà inviata la conferma di iscrizione per mail. Al termine del corso può essere richiesto l’attestato di partecipazione previa partecipazione ad almeno l’80% delle ore di lezione.

Al termine del corso, previa valutazione sarà possibile effettuare un tirocinio presso il centro antiviolenza Frida Kahlo. Per informazioni chiamare il 346 7578833

