Cittadinanza onoraria di Somma Vesuviana al questore di Firenze Auriemma

Con una cerimonia partecipata e calorosa l’Amministrazione comunale di Somma Vesuviana ha conferito la cittadinanza onoraria ad alcune personalità delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, tra le quali il Questore Auriemma “per l’altissimo profilo, talento e personalità e la brillante carriera, quale servitore delle Istituzioni”, come si legge nella motivazione.

“È un onore e orgoglio per me nato nel capoluogo toscano e Questore della provincia di Firenze, figlio di un papà poliziotto e di mamma di origini di Somma Vesuviana, che decisero di mettere su famiglia in questa città”, commenta il Questore Maurizio Auriemma che,

per impegni che lo tengono in cittá per la fine dell’anno, ritirerá la prestigiosa pergamena alla successiva seduta.

“Grosso valore aggiunto di questo riconoscimento - continua il Questore Auriemma - è sicuramente dato dalla cittadinanza riconosciuta anche alla Senatrice Liliana Segre, che ho avuto il piacere di conoscere a Bergamo nel periodo pre pandemia”.

