Concorso polizia locale a Firenze, corso di preparazione organizzato da SULPL

Il Comune di Firenze ha pubblicato una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 200 posti di agente di polizia locale – area degli istruttori, così ripartiti: 30 unità per l’annualità 2023, 70 unità per l’annualità 2024 e 100 unità per l’annualità 2025.

La procedura di invio delle candidature è attiva e sarà possibile inoltrare la stessa entro le ore 23:59 del giorno 26.01.2024.

Il sindacato di categoria della polizia locale SULPL Nazionale con il suo Laboratorio di Formazione ha organizzato un corso eccellente in partenza lunedì 8 gennaio 2024.

Il corso prevede oltre 40 ore di alta formazione: si svolge in modalità online su piattaforma zoom con 17 lezioni in diretta dal lunedì al venerdì - dalle 20.30 alle 23 e il sabato dalle 17 alle 19.30 -, e si concluderà venerdì 26 gennaio.

I docenti sono esperti professionisti del settore. I corsisti potranno esercitarsi con oltre 6mila quiz in vista della eventuale prova preselettiva e della prova scritta. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti e verrà rilasciato anche attestato di partecipazione.

Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082 (referente dottoressa Miriam Palumbo).

Fonte: SULPL - Ufficio Stampa