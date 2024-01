Controlli nel weekend di Capodanno, 7 denunce a Pisa

Sette le denunce elevate a Pisa nel weekend delle festività di Capodanno. Questo il bilancio dei servizi di controllo del territorio dei carabinieri. In particolare i militari hanno denunciato un soggetto per atti osceni in luogo pubblico: l'uomo, controllato in una via del centro, è stato sorpreso ad urinare incurante della presenza di numerose persone. Non rispetto di provvedimenti, tre le persone denunciate: si tratta di un cittadino straniero per inosservanza del decreto di espulsione e di altre due persone, per inottemperanza del divieto di ritorno a Pisa.

Controlli in strada hanno infine portato a tre denunce. Nel dettaglio un automobilista, controllato sulla SS. 1 Aurelia e sottoposto al test con l'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il doppio del limite consentito dalla legge. Un secondo conducente, sempre denunciato per guida in stato di ebbrezza, dal test è risultato avere un tasso di alcol pari al doppio consentito. Infine una terza persona, fermata sempre lungo l'Aurelia, è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.