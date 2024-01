Dimenticano 10mila dollari nella cassaforte dell'hotel a Firenze

Erano stati trovati 10mila dollari all'interno della cassaforte di un hotel a Firenze, senza sapere chi li avesse messi lì. E' stato scoperto in seguito dalla polizia che era stata una famiglia di turisti asiatici, in soggiorno in città. Il possesso è stato ritenuto regolare e sono in corso le attività di restituzione. Gli addetti alle pulizie che avevano ripulito la camera dopo il check-out hanno fatto la scoperta, visto che la cassaforte era chiusa. Quando è stata aperta con le chiavi dell'hotel, è emerso il malloppo.