Ex cinema La Perla, via libera al progetto esecutivo da 130 mila euro per il risanamento della struttura

E' stato approvato il progetto esecutivo ed è stato affidato l'appalto per il risanamento conservativo dell'ex cinema La Perla di via dei Neri. Si tratta di una struttura chiusa al pubblico da alcuni anni, interessata da alcune infiltrazioni provenienti dalle coperture laterali, che l'amministrazione comunale intende restituire alla comunità, attraverso il recupero degli spazi destinati a ospitare eventi e appuntamenti promossi da associazioni o ancora iniziative culturali o scolastiche. Le risorse necessarie a finanziare questo intervento di manutenzione straordinaria sono state individuate dall'amministrazione comunale attraverso una variazione di bilancio, approvata nelle settimane scorse dal consiglio comunale, di 130mila euro.

Per ripristinare l’efficienza, il decoro e la funzionalità della struttura, sono previsti interventi che riguardano principalmente le coperture: l'ufficio tecnico, per risolvere le criticità emerse, ha elaborato uno specifico progetto, con il quale si intende risanare le coperture, con il rifacimento degli strati di impermeabilizzazione e protezione e la contestuale sostituzione dei controsoffitti danneggiati. In particolare, la sala principale si presenta in buone condizioni, senza manifestazioni di degrado. Lateralmente alla sala principale si sviluppano i locali accessori, in particolare i due corridoi, a destra e sinistra, che portano ai bagni e ad altri ambienti: allo stato attuale presentano segni di degrado dei pannelli del controsoffitto.

"L'intervento di riqualificazione dell'ex cinema La Perla - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - ci permette di restituire uno spazio destinato a ospitare iniziative culturali e di incontro, nel cuore della nostra città, recuperando una struttura rimasta chiusa nel corso degli ultimi anni. Questo intervento si inserisce quindi a pieno titolo nel progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del nostro centro storico, un percorso che ha visto l'amministrazione restituire funzioni e vitalità a strutture dismesse con un potenziale significativo, in particolare con il progetto Hope che ha già restituito alla comunità l'ex Sert di piazza 24 Luglio, che restituirà a breve l'ex convitto infermieri sede di Palazzo Leggenda e ancora l'ex ospedale vecchio, destinato a ospitare funzioni culturali e sociali ma anche legate per esempio al coworking, e gli spazi aperti riqualificati. Insieme alla realizzazione del teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra, la riqualificazione de La Perla rappresenta un intervento strategico per il presente e il futuro della città intesa come polo culturale. L’intervento sull'ex cinema La Perla sicuramente completa un lavoro di recupero e rigenerazione di tutti gli immobili pubblici nel centro della città. Era un impegno che avevamo preso anche con il voto in consiglio comunale sull’ultimo documento di programmazione. Gli spazi recuperati serviranno sicuramente come sede per attività, eventi e iniziative, per il mondo dell’associazionismo, sempre bisognoso di nuovi locali e allestimenti: in questo momento, trova una risposta solo nel Palazzo delle Esposizioni. L'ex cinema La Perla sarà uno spazio sicuramente molto importante anche per tutte le attività legate al mondo della scuola, che spesso ha necessità di locali come auditorium e sedi di incontro. La riqualificazione dell’ex cinema di via dei Neri è un intervento che serve a riaprire lo spazio, che per il momento immaginiamo gestito direttamente dall’amministrazione comunale su affitto come avviene per altri spazi come il Palazzo delle Esposizioni. Una volta recuperati i locali, potranno anche venire fuori ulteriori idee, proposte e progetti”.